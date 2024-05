Diana Del Bufalo si confida con i fan: «Sono in una fase della mia vita dove non so e basta, Instagram non è la realtà» L'attrice ha pubblicato un pensiero sulla vita e ha risposto in modo molto saggio a un suo follower







di Redazione web Diana Del Bufalo pubblica sempre storie e post molto divertenti sul proprio profilo Instagram ma, spesso, tratta anche argomenti molto seri come, ad esempio, il tema della salute mentale e dell'importanza del proprio benessere.

L'attrice, nelle scorse ore, ha condiviso un pensiero profondo sulla propria vita e, poi, ha rivolto varie domande anche ai suoi fan che le hanno risposto in privato. Una critica in particolare ha attirato l'attenzione di Diana che ha risposto davvero saggiamente. La storia Instagram di Diana Del Bufalo Diana Del Bufalo ha pubblicato delle nuove storie sul proprio profilo Instagram e una, in particolare, ha fatto riflettere i suoi milioni di follower. L'attrice si riprende mentre, durante la skincare serale, si massaggia la pelle con un particolare rullo di ceramica e, mentre fa qualche espressione buffa qua e là, sembra essere pensierosa. La riflessione di Diana Del Bufalo Nella sua ultima storia serale, Diana Del Bufalo pubblica il commento di un follower che le ha scritto: «Non sembri una persona che non sa cosa fare e dove andare Diana, direi che la tua vita sembra molto piena e soddisfacente...». Quindi, l'attrice ha risposto: «Ripeterò all'infinito che Instagram non è la realtà». Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA