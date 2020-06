Diana Del Bufalo riappare sui social: 'Evento traumatico nella mia vita'

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 22:19

Un'assenza che si è fatta notare quella di Diana Del Bufalo dai social, e cha ha portato nei giorni scorsi molti follower ad interrogarsi sul perché fosse sparita. Ora è proprio l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi a rompere il silenzio e in un video, si sfoga spiegando cosa sia successo e tranquillizzando i fan. Per prima cosa, la Del Bufalo ha tenuto a precisare che nessuno, né un ufficio stampa né un agente l'avesse spinta a fare quel video. Sebbene in molti pensino che nel mondo dello spettacolo ci sia molta falsità, Diana sottolinea come ci siano anche tante persone oneste, 'un'autentica delizia'. E la spontaneità e la schiettezza sono doti che la cantante e attrice di 'Che Dio ci aiuti' ha sempre dimostrato di avere. Poi è arrivata la spiegazione della sua assenza sai social. Crediti foto@Kikapress