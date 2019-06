Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, altro che crisi: «Ora andiamo in vacanza, ma non ci spostiamo dall'Italia»

Lorella Cuccarini con il volto tumefatto. La foto preoccupa i fan: cosa è successo​

Sabato 29 Giugno 2019, 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

allontanano ogni possibile indiscrezione su una presunta crisi di coppia. I due comici e attori, infatti, sono più innamorati che mai e sono pronti ad andare di nuovo in vacanza insieme, dopo aver passato magici momenti di relax nell'atmosfera del Trentino.In un'intervista a Gente,ha smentio le voci di crisi: «Siamo più innamorati e uniti che mai, la nostra complicità è sempre la stessa. Continuo a pensare che Paolo sia il mio uomo ideale, ma non sogno né penso al matrimonio, io sto bene così». Lo riporta anche Gossipetv.Sulle voci, infondate, di una presunta crisi con, la 29enneha spiegato: «Mi rendo conto che la felicità possa dar fastidio, ma noi siamo felici. Da quasi cinque anni. Siamo appena stati in Trentino, presto andremo a Ischia. Le nostre vacanze saranno rigorosamente italiane, anche perché a Paolo non piace viaggiare all’estero, gli dà fastidio non capire la lingua del posto e mangiare male: lui è una buona forchetta. Mi ha fatto innamorare per la sua bontà smisurata, non ha paura di dire la sua, anche se sbaglia, perché non si cura troppo dei pareri altrui. E non è convenzionale, come piace a me. Io non amo i tipi precisi che bevono le tisane e sono patiti del fitness».