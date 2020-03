Diana Del Bufalo dimentica Paolo Ruffini: innamoratissima di Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina

E’ confermata la storia d’amore fra Diana Del Bufalo, ex studentessa della scuola di “Amici” e oggi conduttrice tv ed Edoardo Tavassi, fratello dell’ex protagonista del Grande Fratello (versione Nip) e naufraga dell’Isola dei Famosi Guendalina.

Un nuovo fidanzato per Diana dopo la sofferta, come confessato sui social e in tv, fine delle relazione col collega conduttore Paolo Ruffini, già al timone de “La Pupa e il secchione e viceversa” e prossimamente di nuovo con Belen Rodriguez per lo show comico “Colorado”. E dopo i “si dice” è confermato quindi il suo nuovo amore con Edoardo Tavassi, di cui si dice sia innamoratissima, con cui è stata sorpresa in giro per la Capitale, per niente intimorita dalla presenza dei paparazzi di “Chi”. Segno che il periodo di segretezza della love story è ormai finito.



Superato quindi il dolore per la separazione con Ruffini, di cui aveva parlato anche a Silvia Toffanin durante una puntata di “Verissimo”: “Non ho potuto continuare a stare con lui per cose spiacevoli. Io non ho sbagliato niente, le cose gravi le ha commesse lui. Io stavo troppo male e ho deciso di chiudere.Non posso permettermi di essere triste, ho dei genitori stupendi, faccio il lavoro dei miei sogni e non sono proprio un cesso. Con Paolo Ruffini mi pare di aver vissuto quasi 5 anni di piccole menzogne”.