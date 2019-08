Deva Cassel, copia della mamma Monica Bellucci: i primi baci col fidanzato

Mercoledì 14 Agosto 2019, 21:34

Col passare del tempodiventa sempre di più la copia della mamma.infatti è la primogenita dell’attricee del collega francese Vincent Cassel e ormai a quindici anni compiuti la somiglianza fra le due è ancora più evidente.Deva è in vacanza con la mamma, i parenti e alcuni amici nell’isola di Paros. Di solito trascorrono la giornata tutti assieme ma un giorno, come racconta il settimanale “Chi” che pubblica anche le foto, Deva si è allontana col fidanzato per ritagliarsi un po’ di intimità.I due, scortati da un amico, trascorrono il tempo in spiaggia, scambiandosi abbracci e baci romantici. Finita l’estate per Deva continuerà il lavoro di modella, dato che sarà il volto del profumo di Dolce e Gabbana per il 2010, mentre la mammasarà sui grandi schermi con “Les plus belles annees d’un vie”, di Claude Lelouch, presentato all’ultimo Festival di Cannes.