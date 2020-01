Detto Fatto, Bianca Guaccero rivela: «Checco Zalone ci ha provato con me. E io...»

di Emiliana Costa

La conduttrice pugliese del factual show di Rai2 ha raccontato a Di Più Tv un fatto, finora rimasto inedito, riguardo la sua conoscenza con il regista e attore di Tolo Tolo, pugliese come lei.Ecco le parole di Bianca Guaccero: «Ci incontrammo in un autogrill a pochi chilometri da Bari, io ero con i miei professori e i miei compagni. Andavamo in gita e ci eravamo fermati per mangiare qualcosa. In quell’autogrill c’era un gruppo di ragazzi più grandi di noi, venivano dal liceo di Conversano, sempre in provincia di Bari e pure loro stavano andando in gita.Poi tirò fuori un manico di scopa, sorrise e cominciò ad usarlo come microfono, mimando la conduzione di Colpo di fulmine».E conclude: «Si atteggiò, convinto di fare colpo. Non fui scortese. Anzi, gli feci il complimento per i il coraggio.».