Derby, Anna Falchi si spoglia e festeggia la sua Lazio con uno scatto hot

Mezzora horror, Di Francesco ha perso il derby lì‚Äč

vittoria nel Derby

Ci sono voluti quasi 19 anni per rivederla senza veli,ha pubblicato pochi istanti fanel. Nel 2000, l'attrice all'epoca 28enne per celebrare il tricolore biancoceleste all'Olimpico, si tolse la camicia per indossare la maglietta didavanti a 80mila tifosi. Bastarono pochi minuti in reggiseno bianco per mandare il pubblico in delirio.E quasi diciannove anni dopo,ci ricasca, per festeggiare la, questa volta direttamente dal suo letto, in cui si ritraecon un braccio che maliziosamente copre il suo generoso decolletè.A commento del selfie: « Per noi laziali sarà una notte indimenticabile - scive Anna Falchi - ora posso andare a letto sola soletta senza la mia maglietta...Buonanotte ai sognatori e felice nanna dalla vostra Anna».Anna Falchi è stata anche la madrina della 42esima edizione delche si è disputato sabato mattina presso il