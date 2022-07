Denis Dosio in lacrime: bannato da Instagram? Cosa è successo

Mesi fa era stato eliminato dal Grande Fratello a causa di una bestemmia, adesso è il turno di Instagram. Denis Dosio, influencer e content creator, ha raccontato oggi di essere stato bannato dalla famosa piattaforma social. Perché?

Il giovane di Forlì ha confidato spesso ai suoi numerosi ammiratori di essere molto attivo su OnlyFans, un'app in cui pubblicare video spinti e contenuti erotici è legale, ma a quanto pare non lo è su Instagram. Denis Dosio sostiene di aver guadagnato decine di migliaia di euro al mese pubblicando foto hot, ma il giovane influencer ha fatto il grande sbaglio di postarle anche su Instagram, che al contrario di OF non condivide questo genere di scelte. Così l'influencer si è sfogato: «Dovrei essere a Ibiza e invece devo andare in cantiere da mio zio a lavorare con 30 gradi. Non voglio farlo, non con questo caldo» ha raccontato tra le lacrime.

Il video pubblicato su Tiktok, andato rapidamente virale anche sul social dell'uccelino blu ha scatenato diverse reazioni da parte degli utenti che lo hanno definito «cringe» - termine utilizzato dai giovani per indicare qualcosa di imbarazzante - e «infantile».

La verità

Il video ha la lunghezza di 2 minuti, e se si arriva fino alla fine si scopre che non è altro che una farsa organizzata dallo stesso Denis Dosio. «Per caso ci stavi credendo?» dice il giovane influecer mentre se la ride davanti alla telecamera e si gode un momento di relax dal lettino di una spiaggia. Voleva solo tranquillizzare le numerose fan preoccupate per il profilo sospeso, in realtà a Denis Dosio frega ben poco perchè per guadagnare ha trovato altri sbocchi.

