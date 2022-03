Denis Dosio, l'influencer torna sui social e chiarisce: «Ecco cosa è successo mentre giravo il video nel bosco»

Dopo la bufera, il sereno. Denis Dosio è tornato sui social per raccontare quello che gli è accaduto qualche giorno fa e che ha fatto il giro del web. L'ex gieffino, infatti, è stato sorpreso in un bosco dalla polizia mentre girava un video per la piattaforma vietata ai monori, Onlyfans. In quel frangente è stato fermato dalla volante affinché potessero fare gli accertamenti necessari. Su Instagram l'influencer spiega nel dettaglio come sono andate le cose: «Non sono stato arrestato, non sono stato in carcere in questi giorni. Sono stato portato via dalla Polizia, alla loro macchina. Mi hanno controllato le generalità, però non sono finito in cella».

Dosio stava girando uno dei tanti video che fanno migliaia di visualizzazioni sulla piattaforma dove ormai a seguito da milioni di persone ed era in compagnia di un amico, nonché volto noto di OnlyFans, con cui aveva deciso di girare la nuova clip.

«Io ho chiamato un mio amico che viene dalla Cecoslovacchia, uno dei top 10 a livello mondiale di Only Fans. Lui è arrivato, abbiamo preso un elicottero, siamo finiti in un lago ghiacciato, dove c’era un bosco perfetto per girare. Siamo andati nel bosco a realizzate questo video, andatevelo a vedere perché ci ho quasi rimesso la pelle. Una volta nel bosco isolato dove non c’era nessuno, però c’era un passante che ci ha visto, anche perché è girata una foto che ci hanno scattato. Lo stesso che ci ha fatto la foto ha chiamato la Polizia di sicuro».



Gli agenti hanno voluto visionare il video che, una volta recuperato da Dosio, è stato poi pubblicato: «Gli agenti sono arrivati, ci hanno visto in quella situazione, ci hanno portato alla loro macchina per controllare le generalità e vedere il video. Io furbamente l’avevo cancellato e messo negli eliminati di recente. Una volta che ci hanno liberato e ridato i cellulari io l’ho ripristinato. Se ci hanno liberati è perché noi con i pantaloni abbassati potevamo essere lì a fare i nostri bisogni».

