Denis Dosio, auto distrutta: «Vergonatevi». Cosa è successo

Denis Dosio denuncia su Instagram lo spiacevole episodio che ha colpito la madre. Nella notte la sua auto è stata distrutta da tre ragazzini, che hanno spaccato lo specchietto e lasciato poi un biglietto con il suo nome. L'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello si è sfogato, raccontando l'episodio e lanciando anche un messaggio agli autori del gesto: «Mi avete fatto rialzare più forte di prima».

Un gruppo di ragazzini avrebbe distrutto l'auto della madre: «Immaginate di svegliarvi - dice Denis - una mattina e trovare vostra madre con le lacrime agli occhi, perché non le si accende più l’auto, perché gliel’hanno distrutta». E ha poi aggiunto di sentirsi in parte responsabile dell'accaduto, dal momento che i vandali hanno lasciato un biglietto con il suo nome: «Pensate se la colpa di tutto ciò fosse indirettamente vostra. Una gang di ragazzini, due ragazzi e una ragazza sono stati visti nella notte distruggere l'auto, urinarci sopra, e lasciarci un bigliettino con il tuo nome per far sì che tutto si ricollegasse a te».

Di fronte a questo spiacevole incidente, Denis si è mostrato forte: «Quello che io voglio dirvi e il messaggio che vorrei che coglieste è che dovete sempre rialzarvi, nonostante tutto e nonostante tutti, esattamente come me in questo momento. […] Con questo atteggiamento, mi avete soltanto fatto rialzare, solo più forte di prima».

