Demi Moore diventerà nonna, il commovente post dell'attrice: «Felicissima per te, Rumer»

Demi Moore diventerà presto nonna. A rivelarlo è lei stessa su Instagram, dove pubblica una foto della figlia Rumer Williams mentre è stesa sul lettino, affiancata dalle sorelle: «Salutando il piccolo mordicchio!! Felicissima per te, mia dolce Rumer. È un onore assistere al tuo viaggio nella maternità, e non vedo l'ora di accogliere questo bambino al mondo!». Rumer Williams ha risposto al post, scrivendo: «Sono così grata per la mia incredibile stirpe di donne nella mia famiglia. Vi voglio tanto bene. Questo bambino è così fortunato ad avere voi ragazze».

Rumer Willis è la figlia dell'attore Bruce Willis e dell'attrice Demi Moore. Ora è un'attrice e cantante, legata al musicista Derek Richard Thomas.

Chi è la futura mamma

Rumer ha iniziato la sua carriera come attrice a teatro e ha recitato in numerosi film e serie televisive, tra cui "The House Bunny" e "90210". Ha anche partecipato al programma televisivo "Dancing with the Stars" e ha pubblicato due album musicali. Per la televisione, ha lavorato nelle serie tv "Medium", "Workhaolics", "Hawaii Five-O", "Pretty Little Liars". È nata nel 1988.

Il celebre Bruce



Bruce Willis è un attore, regista e produttore cinematografico statunitense, noto soprattutto per i suoi ruoli nei film d'azione come "Die Hard" e "Sin City". Di recente, le informazioni pubbliche sul suo stato di salute sono sempre più confuse e meno precise. Riguardo le condizioni di salute attuali, sappiamo che l'attore ha deciso di ritirarsi definitamente a causa della sua afasia e che le condizioni starebbero peggiorando. Smentiti invece i rapporti tesi con Demi Moore, proprio da un'ultima foto di famiglia che ritrae tutti: Bruce Willis e la sua moglie Emma Heming, insieme a tutta la famiglia precedente, Demi Moore compresa. È chiaro che la presenza della sua famiglia sta avendo un grande impatto su di lui, ma da diversi mesi ha dovuto mettere in atto un cambiamento di vita radicale.

