Delia Duran compie gli anni: gli ex gieffini assenti dopo la “pulizia” social di Soleil Sorge

Delia Duran dopo il Gf Vip festeggia con Alex Belli i suoi 34 anni. Al party però non partecipano alcuni ex concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini che le hanno fatto compagnia durante la reclusione, prima fra tutti Soleil Sorge.

Alex Belli e Delia Duran (Instagram)

Gf Vip, il party di compleanno di Delia Duran

Delia Duran festeggia i suoi 34 anni con un party e ad attirare l’attenzione, più che gli invitati, sono gli assenti. Rispondono infatti all’appello diversi ex gieffini dell’ultima edizione vip come le sorelle Selassiè, Giacomo Urtis, Gianluca Costantino, Valeria Marini ma gli assenti eccellenti non sono mancati. A non essere invitata, secondo le indiscrezioni della rete, Soleil Sorge che avrebbe quindi fatto la famosa “operazione pulizia” sul social come reazione alla mancata chiamata. Assenti poi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che, sebbene avessero assicurato la presenza, alla fine avrebbero dato forfeit per solidarietà all'opinionista de "La Pupa e il Secchione".

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 16:36

