Deborah De Luca, il matrimonio segreto a Las Vegas dopo il tumore: l'annuncio che sorprende i fan

Deborah De Luca, dopo aver subito un'operazione per l'asportazione di un tumore, ha scelto di sposarsi: un matrimonio in modalità top secret, a Las Vegas con l'artista musicale Klangkuenstler. A comunicarlo è stata proprio la dj campana che ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto che la ritraggono felice e spensierata, mano nella mano con il suo compagno, mentre indossa un abito da sposa bianco minimal con corpetto ricamato a mano e gonna in tulle. «Quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas». Sono queste le parole che Deborah De Luca ha scritto su Instagram.

L'annuncio

Deborah De Luca ha scelto un abito da sposa dal sapore retrò che guarda al passato ma con un tocco di modernità: le sneakers bianche.

Deborah De Luca e il tumore

Deborah De Luca ha scoperto di avere un tumore «per caso». «Mi è stato diagnosticato un tumore - aveva scritto su Instagram qualche tempo fa -. Scoperto per caso, tramite l’esperienza di una amica, non avevo nessun sintomo, stavo benissimo (in apparenza). Sono stata operata “d’urgenza” 6/7 giorni dopo la diagnosi perché non c’era tempo, nel giro di 1 mese o 2 massimo il tumore sarebbe uscito dall’organo che lo conteneva, portando conseguenze che non voglio nemmeno scrivere ma che potete immaginare. Sono stata molto fortunata, ma molto. Sia perché l’ho scoperto in tempo e sia perché il mjo lavoro mi ha dato i mezzi per operarmi privatamente, subito».

