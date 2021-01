Al capolinea il matrimonio tra Alessandro Benetton e Deborah Compagnoni

Sarebbe giunto alla fine il matrimonio fra Alessandro Benetton e Deborah Compagnoni, il rampollo della dinasty trevigiana e l'ex campionessa di sci. Voci di crisi fra i due circolavano da anni, ma erano state regolarmente smentite dai diretti interessati. Pare invece che ora i due siano ufficialmente separati.

L’impreditore figlio di Luciano e l'ex campionessa di sci si sono sposati nel 2008, anche se Compagnoni e Benetton stavano insieme dal 1997. Lui grande appassionato di sci, lei grande campionessa di sci, il loro amore è cresciuto sulle piste innevate. Dalla loro unione sono nati tre figli: Agnese, Tobias e Luce.

IL RETROSCENA

A insospettire è stato il servizio del settimanale Chi: quattro pagine dedicate all’imprenditore, 56 anni, presidente della Fondazione Cortina 2021 che ha il compiuto di organizzare i Campionati Mondiali di Sci alpino che si terranno quest’anno proprio sulle piste della conca ampezzana, in cui non ci sono riferimenti alla moglie, ma appaiono solo le foto dei tre figli. C’è chi ha notato, inoltre, come sui social di Alessandro Benetton negli ultimi tempi ci sono tante foto con i figli ma nessuna con la Compagnoni.

Alessandro Benetton, ricordiamo, è il secondogenito di Luciano. Trevigiano, studi ad Harvard e da sempre grande appassionato di sport, in particolare di sci alpino. Come Deborah, appunto, l’ex "Ragazza d’oro": cresciuta a Santa Caterina Valfurva, 16 vittorie in Coppa del Mondo, oltre agli ori olimpici ad Albertville 1992 (Supergigante), Lillehammer 1994 e Nagano nel 1998 (gigante). Una storia d’amore, la lopro, tenuta sempre molto riservata. Fino all’epilogo di questi mesi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Gennaio 2021, 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA