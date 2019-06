Giulia De Lellis e Andrea Iannone, primo bacio pubblico: è vero amore

Lunedì 24 Giugno 2019, 15:59

E’ ormai ufficiale la storia d’amore fra. L’ex corteggiatrice di "Uomini e donne", gieffina vip e influencer e il pilota di motoGp infatti sono stati sorpresi mentre si scambiano il primo bacio paparazzato della loro relazione, iniziata circa un mese fa.I due ormai sono usciti alla luce del sole anche sui social e “Chi”, settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola dal 26 giugno, li ha sorpresi prima in centro a Milano, dove c'è stato il primo bacio “rubato” dai fotografi, e poi durante una romantica vacanza in Sardegna, dove certo non sono mancate le effusione pubbliche.Andrea con Giulia ritrova l’amore dopo la fine del suo rapporto con Belen Rodriguez, ora tornata fra le braccia del marito Stefano De Martino, mentre la De Lellis con Iannone dimentica l’ex Andrea Damante, con cui sembrava esserci un ritorno di fiamma, e il cantante di “Amici” Irama.A cominciare le danze del corteggiamento sembra sia stato Andrea, che ha chiesto il numero telefonico della De Lellis, che poi lo ha raggiunto nel suo box al Gran Premio di Barcellona per fare un regalo al fratello, grande appassionato di moto. Da lì i due avrebbero trascorso il primo weekend insieme…