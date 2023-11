Dayane Mello: «Sono single, ma conquistarmi non è difficile. Mia figlia Sofia mi ha asciugato le lacrime»

di Luca Uccello

Dayane Mello ha smesso di piangere. Ora può finalmente tornare a sorridere. Lo fa grazie a sua figlia Sofia, la cosa più bella che ha ricevuto dalla vita. C'è tutto scritto nella sua autobiografa, La bambina che dormiva sempre con la luce accesa. Un libro verità. «Nella vita ho faticato tanto, nessuno mi ha regalato niente e sono rinata ogni volta più forte di prima. A volte nasci e cresci in un contesto che non hai scelto e devi imparare a rialzarti», dice al settimanale Nuovo. «Scrivere per me è stato curativo, mi ha permesso di guardarmi dentro. Dedico il libro a mia fglia Sofa, la bambina ha asciugato tutte le mie lacrime».

Dayane Mello, cosa ha raccontato

La sua infanzia non è stata semplice. Non è stata come avrebbe immaginato. Prima di arrivare in Italia, intraprendere la carriera di modella, ha dovuto lottare per avere un po' di affetto. «Da piccola mi sono state negate le gioie. Un bambino dovrebbe giocare, fare i compiti ed essere coccolato, ma io non ho mai provato nulla di tutto questo.

Per fortuna nella sua vita è arrivata Sofia. La bambina tanto desiderata arrivata dalla relazione con Stefano Sala. «Lei è stata il più bel regalo che la vita mi potesse fare. Sofa ha dato una svolta positiva alla mia esistenza e ha segnato una fase di rinascita. Non ricordo più la mia quotidianità senza di lei. E poi mi ha dato una forza che non immaginavo nemmeno di avere».

Oggi il suo cuore è solo per lei. Ma se dovesse arrivare l'uomo giusto, un'altra storia d'amore Dayane non si tirerebbe indietro. «Sono single da tre anni anche se ogni settimana mi appioppano un nuovo fidanzato! Oggi dedico tutto il tempo a Sofa, ma il mio cuore è sempre aperto. Conquistarmi è più facile di quanto ci si possa immaginare; però se un uomo mi chiude in gabbia fuggo come una pantera inferocita».

