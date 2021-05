Morta la mamma di Dayane Mello, il messaggio addolorato: «Ieri la nostra ultima videochiamata...»

Grave lutto per Dayane Mello : «È morta la mamma...». Pochi minuti fa, l'ex gieffina ha condiviso un lungo post sulle stories di Instagram in cui ha condiviso con i follower un altro grande dolore dopo la morte del fratello Lucas.

Leggi anche > Denise Pipitone, il video choc in esclusiva a Quarto Grado: «Con alta probabilità è Denise»

Scrive Dayane Mello: «Oggi ho sofferto un'altra perdita, ma so che per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto di ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l'uno dell'altra, e lei era una brava persona, stava sempre nei nostri cuori. Il passato è passato. Peccato non aver avuto il tempo di abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite videochiamata e sono riuscita a dirle quello che c'era nel mio cuore. Non soffermatevi sulle cose inutili della vita, se c'è qualcosa di importante in sospeso, ditelo, non perdete nemmeno un minuto. Perché il tempo è prezioso e non sappiamo quanto ne abbiamo. Quindi dico ama di più, goditi il tempo che abbiamo qui sulla terra, perdona di più, perché la vita è breve e il tempo passa velocemente. Chiama le persone che ami, lascia da parte i disaccordi, perché alla fine non avremo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono». Il commovente messaggio fa in giro del web ed entra in tendenza.

Immediati i commenti dei fan: «Per chi non lo avesse saputo, oggi Dayane ha perso la mamma. Visto che siamo stati tutti carini con lei quando abbiamo saputo che la signora era malata, adesso stiamole vicino». E ancora: «Oggi è un giorno duro, siamo con te».

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Maggio 2021, 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA