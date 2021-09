Dayane Mello molestata in diretta su A Fazenda? Nego De Borel squalificato: «Per lei assistenza psicologica»

Finalmente squalificato dao “A Fazenda” Nego Do Borel, il concorrente accusato di aver molestato Dayane Mello. A dare la notizia proprio il canale su cui viene trasmesso il reality, Record tv, mentre il cantante ha promesso di voler andare in fondo alla vicenda, per dimostrare la sua innocenza.

Nego Do Borel e Dayane Mello (Instagram)

A Fazenda, Nego De Borel eliminato dopo le accuse di molestie a Dayane Mello

Squalificato da “A Fazenda” Nego De Borel, il cantante concorrente del reality brasiliano che nei giorni è stato accusato di molestie nei confronti di Dayane Mello. Dopo le proteste in rete la decisione è staa presa dalla stessa “Record Tv”, che ospita la trasmissione e comunicata attraverso i social: «Record TV informa che, dalla mattina di questo sabato (25), sta lavorando a un’attenta inchiesta in relazione ai fatti dell’ultima notte nel reality "A Fazenda" che hanno coinvolto Nego do Borel e Dayane Mello. Un team multidisciplinare si è occupato dell’analisi di tutto il materiale registrato, oltre ad aspettare che Dayane e gli altri concorrenti si svegliassero per raccogliere ulteriori elementi, discorsi e testimonianze che potessero supportare la decisione da prendere. Oltre all’assistenza psicologica, Dayane ha sostenuto un colloquio completando gli elementi essenziali per un processo decisionale equo. Alla luce dei fatti, i direttori di Record TV hanno deciso di ritirare Nego do Borel dal concorso».

Il comunicato di Record Tv

Nego De Borel non è stato a guardare e il suo ufficio stampa ha comunicato che il cantante è pronto a muoversi per dimostrare la sua innocenza.

