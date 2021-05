Dayane Mello e Mario Balotelli stanno insieme? Parla Enock Barwuah

Si è parlato di un ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario Balotelli dopo il Grande Fratello. A parlare è il fratello del campione, Enock Barwuah, protagonista dell'ultima edizione vip del reality. Il flirt era tornato alla ribalta dopo le rivelazioni della modella, mentre Balotelli era finito al centro della polemica per come si era rivolto a lei. Interpellato da Giada Di Miceli per "Non Succederà più", Enoch dice la sua: «Non so cosa sta succedendo».

Enock Barwuah al Grande Fratello

Enoch racconta di frequentare alcuni dei ragazzi con cui ha condiviso l'esperienza del Gf. Ha un bel rapporto con Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Su Dayane ha aggiunto: «Anche con lei mi vedo spesso, la vedo in giro». Alla domanda della conduttrice «Sappiamo che è l’ex fidanzata di tuo fratello, si vociferava che si stesse frequentando con lui è vero?». Enock Barwuah ha risposto pronunciando queste parole: «Non lo so, me lo stai dicendo tu. Tra mio fratello Mario Balotelli e Dayane c’è sempre stata amicizia... Devi chiederlo agli interessati». Enock ha ammesso, infine, che approverebbe una relazione tra i due se così fosse: «Se sono contenti loro si».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 19:46

