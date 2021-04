Dayane Mello e Mario Balotelli, dopo il Grande Fratello Vip è di nuovo amore: «Intenzioni serie»

Tra Dayane Mello, protagonista del Grande Fratello Vip e Mario Balotelli sembra essere tornato l’amore. Dopo il reality infatti Dayane Mello e Mario Balotelli si sarebbero rincontrati e sarebbero portando avanti relazione per ora ancora segreta.

Grande Fratello Vip, ritorno di fiamma tra Mario Balotelli e Dayane Mello

Durante il Grande Fratello Vip Mario Balotelli è entrato nella casa per salutare il fratello Enock, trovando anche il tempo per fare una battutaccia sulla sua ex, Dayane Mello. Dal canto suo Dayane ha perdonato velocemente la brutta uscita, parlando anzi sempre di Mario con affetto e sottolineando che è stato un uomo importante nella sua vita, nonostante la relativa breve durata della loro relazione. Finito il Grande Fratello Vip i due si sarebbero appunto rivisti e, messo da parte il passato, avrebbero iniziato una nuova love story.

A dare la notizia il settimanale “Chi”, diretto dal conduttore del GFVip, Alfonso Signorini: “Dopo il Grande Fratello Vip e il brusco incontro nella casa – si legge nella rubrica “Chicche di gossip” – sembra che Dayane Mello e Mario Balotelli oggi si siano ritrovati e abbiano ricominciato da capo una storia d’amore lontano dai flash e dalle telecamere. Il calciatore stavolta avrebbe intenzioni serie”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA