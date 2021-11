Dayane Mello e "A Fazenda", nuovi problemi. Lo staff allarmato: «Bullismo, atti che ledono dignità»

Continuano i problemi per Dayane Mello nel reality “A Fazenda”. Dayane Mello, già protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è impegnata da tempo in Brasile sul set del reality, dove ha già subito molestie da parte del collega Nego Do Borel.

Dayane Mello e "A Fazenda", staff allarmato: «Bullismo»

Continuano i problemi per Dayane Mello nel reality “A Fazenda”. Qualche tempo fa l’ex gieffina è stata vittima di molestie notturne da parte del collega Nego Do Borel, poi eliminato dal gioco per volere del televoto. Ora però Dayane, stando a quanto fa sapere il suo staff su Instagram con un video, sarebbe vittima di bullismo. Nel filmato si vede il resto del cast che la prende in giro pesantemente, addirittura ragliando perchè secondo loro il verso dell'asino è molto simile alla sua voce: «Noi del Team Dayane Mello – si legge nella didascalia del post - respingiamo con la presente il comportamento di alcuni partecipanti, perché come abbiamo potuto monitorare nei giorni scorsi si sono rivolti a Dayane con tono spregiativo, con atti che ledono la sua dignità».

«Il bullismo - continua il post - è un fenomeno sociale che si manifesta in contrasto con le norme e i valori coerenti con la società, espresso in modo sottile e con caratteristiche proprie. Come evidenziato ieri, Dayane ha iniziato a notare tali atteggiamenti e questa, come ben sappiamo, è un'insicurezza personale che ha. Attento! Il bullismo non è un gioco, non è intrattenimento, il bullismo è un crimine che provoca danni psicologici, fisici, morali ed emotivi. #DayAndFarm #AFazenda».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Novembre 2021, 19:31

