Dayane Mello eliminata da La Fazenda dopo le presunte molestie, lo strano post del suo staff: scoppia la polemica

L'avventura di Dayane Mello a La Fazenda è finita. La modella brasiliana è stata eliminata dal reality e molti fan hanno tirato un sospiro di sollievo. Proprio durante questa esperienza secondo molti telespettatori l'ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe stata vittima di abusi sessuali da parte del cantante Nego Do Borel. Il post del suo staff, tuttavia, ha fatto scoppiare la polemica.

Dayane Mello eliminata da La Fazenda

Dayane Mello è stata eliminata da "La Fazenda", la versione brasiliana de "La Fattoria", e i fan italiani ne sono stati felici. Il suo staff social, però, aveva invitato i telespettatori a salvarla al televoto descrivendo il percorso nel reality in termini positivi. «Intensità! L’intensità è tutto ciò che descrive il suo percorso dentro a La Fazenda. Ricordiamo molto bene il suo ultimo saluto prima dell’ingresso. La nostalgia è immensa, ci consuma in modo gigantesco. In questo video, volevamo mettere tutti i tuoi momenti migliori e più grandi all’interno della casa di questo reality, in particolare i suoi legami, i suoi partner e tutto l’amore che è stato costruito in questi mesi».

E ancora: «Ogni giorno cresce solo l’orgoglio di aver visto Dayane donna, ragazza, madre e tutte le altre cose buone che ha fatto. La sua fedeltà ci ha fatto capire quanto sarà dalla parte di chi ha bisogno di una mano, di un consiglio, di un abbraccio e di quella compagnia che scalda l’anima. Grazie per aver seguito il tuo cuore, il tuo intuito e ciò in cui credi. Ti amiamo, Dayane Mello!». Ora che è uscita Mello saprà tutto quello che è accaduto fuori, potrà visionare le immagini da ubriaca e agire di conseguenza.

