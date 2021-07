Dayane Mello e il bacio "rubato" a Rosalinda Cannavò: il video sfogo su Instagram

Dayana Mello risponde via social a Rosalinda Cannavò. Rosalinda Cannavò ha confidato in una recente intervista di un "bacio rubato" da parte della sua ex coinquilina al Grande Fratello Vip: la notizia ha avuto un grosso eco nelle rete e Dayane Mello ha deciso di prendere parola con un video sfogo su Instagram.

Dayane Mello e il "bacio rubato" a Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò ha confidato in una recente intervista di essersi “irrigidita” dopo un bacio a sorpresa da parte della sua ex coinquilina, Dayane Mello: “Mi ha dato un bacio a stampo fortissimo – ha raccontato a “Chi” - un po’ come succedeva al Grande Fratello Vip. Io mi sono irrigidita».

Dayane Mello non ha perso tempo e con un lungo video su Instagram ha dato la sua versione dei fatti: «E’ arrivato il momento di pronunciarmi su un argomento che non mi fa felice – ha esordito dalle stories di Instagram - Dato che l’articolo di Rosalinda ha scatenato un inferno, vorrei chiedere cosa importa di un bacio in più o di un bacio in meno dopo tutti ciò che abbiamo dato nel nostro percorso al Grande Fratello Vip. Sono proprio cagat*».

Secondo Dayane Mello molti coinquilini cercano la fama attraverso il gossip: «Si continuano a promuovere col mio nome, è tutto molto triste. Tutti vogliono parlare del Grande Fratello Vip, questa cosa è stancante, il programma è finito sei mesi fa. Se io oggi appartengo a questo mondo non è una scelta mia, non vivo di questo. Andate dietro alle persone che sono affamate di fama e amano il gossip, perché state sbagliando persona. (…) E’ stranissima la cosa che tutti i partecipanti al GF non aspettano altro che avere un articolo e sparlare, io ho rifiutato tantissime interviste quindi…Mollate!».

