Dayane Mello, nuova frequentazione con un famoso rapper

di Federica Portoghese

Da quando è uscita dal Grande Fratello, la Casa più spiata d'Italia, Dayane Mello è stata costantemente al centro del ciclone gossip. In un modo o nell'altro la bella brasiliana ha sempre fatto parlar di sè, numerosissi i flirt che le sono stati accostati. L'ultimo risale a meno di due mesi fa e porta il nome del modello Carlo Motta, mentre proprio la scorsa settimana, si è fatta paparazzare mentre baciava appassionatamente la modella Dana Saber, durante una passeggiata per le strade di Milano in compagnia dell'amica Soleil Sorge. Un semplice scatto hot da regalare ai fotografi o qualcosa di più?

NUOVO AMORE PER DAYANE?

Intanto negli ultimi giorni i rumor hanno indicato una nuova frequentazione per Dayane, questa volta si tratta di un noto trapper della scena italiana: Boro Boro. Nelle storie Instagram i due sembrerebbero confermare la ship, prima il cantante ha postato due foto della modella, aggiungendo una faccina innamorata. Poi la Mello ha ripreso in macchina un ragazzo con i stessi tatuaggi di Boro Boro, lui dopodichè immortala nelle sue stories una ragazza di spalle sul letto mentre guardano un film, e questa sembrerebbe essere proprio Dayane. Nelle ultime ore, invece, la Mello lo tagga in una locandina promuovendo la serata in cui sarà ospite il cantante.

Insomma gli indizi ci sono tutti, come l'ultimo post pubblicato dalla bella brasiliana: un mazzo di fiori bianchi...starà forse a indicare la purezza di questo nuovo amore?

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Luglio 2022, 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA