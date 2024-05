Davide Patron come sta? Il tiktoker che insegna l'inglese operato ancora in ospedale: «Torno il prima possibile»

di Cristina Siciliano

Davide Patron è tornato sui social con «nuovi aggiornamenti». Il tiktoker esperto di italiano-inglese ha parlato su Instagram delle sue condizioni dopo l'arresto cardiaco che l'aveva colpito lo scorso 9 maggio su un treno per Parigi. Il 24enne è riuscito a salvarsi grazie all'intervento tempestivo dei passeggeri. Oggi con un video Instagram ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni di salute.

Le parole di Davide Patron

«Ultimi aggiornamenti: il secondo round lo abbiamo vinto quindi l'operazione è andata a buon fine - ha spiegato Davide Patron su Instagram -.

Numerosi sono stati i commenti di sostegno e vicinanza dei suoi follower al video che Davide Patron ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Un grande abbraccio, siamo tutti con te», ha scritto un utente. E ancora: «Siamo tutti felici che l'intervento sia andato bene». «Forza Davide sei un grande».

Cosa è successo

Il tiktoker ha avuto un arresto cardiaco mentre saliva su un treno per Parigi. La sua fortuna è stata che l'hanno soccorso subito con un defibrillatore e adesso è ricoverato in un ospedale in Francia. Davide Patron è stato salvato quindi in extremis grazie a una manovra di primo soccorso esercitata da una persona che si trovava in viaggio come lui.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Maggio 2024, 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA