Davide Mengacci e il figlio Rudy Zerbi: «Ho deciso di soffrire al suo posto»

Mercoledì 29 Maggio 2019, 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Sono un famiglione. Tendo a essere protettivo. Parlo a fatica di certi argomenti. Temo sempre di toccare le sensibilità altrui. Posso dirti che è l'unico, vero personaggio televisivo emerso negli ultimi dieci anni”, lo storico conduttore Mediasetparla del figlioI due si sono conosciuti quando Rudy era già grande: “Rudy e io ci siamo conosciuti che eravamo due uomini adulti – ha raccontato in un’intervista a “Diva e donna” - Lui aveva già un figlio. Non piacerà ai lettori sentirlo dire, ma in questi casi il rapporto necessita di una costruzione che non ha niente a che vedere con il legame biologico. Io non ho difficoltà a trattare con lui, né lui con me. Però, non abbiamo un rapporto assimilabile a quello tra padre e figlio. È lui stesso a dirlo: il padre è quello che ti cresce”.Ha sempre saputo di avere un figlio (“Certo, andai a vederlo il giorno che è nato all'ospedale di Lodi”) e non è stata una situazione facile da gestire: “Con grande dolore ... Ma ho preferito soffrire io piuttosto che lui”.L’incontro da grandi in un locale di Milano: “Era il 3 marzo del 2001. Proprio Mara Carfagna invitò me e Cini a una festa in un locale di Milano. Si avvicinò Rudy e si presentò. "Ciao Davide, io sono Rudy, il figlio di Luciana”. Fu durissima. Mi sono buttato su mia moglie. “Cinina, sai chi è lui?”. Naturalmente lei sapeva già tutto”.