Davide Donadei svela il mistero del sangue nelle foto: ecco cosa è successo

Davide Donadei, ex concorrente del GfVip ed ex tronista di Uomini e Donne, nelle ultime ore ha voluto spiegare nelle sue Instagram stories cosa è successo sabato sera in un locale di Milano, stesso giorno in cui ha pubblicato e poi cancellato uno scatto con la maglietta sporca di sangue. Sembrerebbe che l'ex concorrente del GfVip stesse provando a ricucire i rapporti con l'ex fidanzata Chiara Rabbi ma... non sempre va tutto per il verso giusto.



«Sabato sera siamo andati a cena e ogni tanto ci scambiavamo degli sguardi. Ci stavamo divertendo e la serata era piacevole». Poi, ha aggiunto: «Abbiamo continuato la serata in discoteca, vicini a scherzare. Lei ha iniziato a parlare con un ragazzo e dopo 10 minuti di carezze si sono baciati», ha spiegato Davide.



Davide Donadei e lo sfogo su Instagram

L'ex concorrente del GfVip, con alcune Instagram stories ha deciso di porre chiarezza su quanto è accaduto lo scorso sabato sera. Quella di Davide è stata una reazione eccessiva, da cui poi la foto con la maglia sporca di sangue che ha lasciato spazio a forti preoccupazioni dei follower.

«Ho spaccato tutto ciò che c'era sul tavolino e ammetto che ho sbagliato. Questa è una scena che ho ancora impressa nella mente e devo ammettere che c'è ancora un legame tra di noi». Poi, ha concluso: «Non tutti i mali vengono per nuocere perché questa è l'ultima volta che parlerò di questa persona. Finalmente potrò andare avanti».

Riuscirà Davide a dimenticare per sempre la sua ex fidanzata senza soffrire?

Non ci resta che aspettare, d'altronde... non può piovere per sempre.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Aprile 2023, 09:54

