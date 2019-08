Davide Astori, la moglie Francesca Fioretti commuove: la foto con la figlia e quella dedica

Lunedì 5 Agosto 2019, 13:48

La morte diha colpito profondamente tutto il mondo dello sport italiano e segnato la vita della mogliee della figlia Vittoria di tre anni. L'ultimo post della moglie suè datato 4 agosto e le parole sono commoventi: "Con te, per te, in te. Sempre". Questa frase accompagna una foto in bianco e nero che ritrae la donna e sua figlia di spalle e in riva al mare mentre scrutano l'orizzonte.Il calciatore della Fiorentina è morto il 4 marzo 2018 in seguito a un arresto cardiaco in trasferta a Udine. È trascorso quasi un anno e mezzo dalla sua scomparsa e le circostanze del decesso non sono state ancora del tutto chiarite come testimonia l’inchiesta bis sul suo decesso, aperta il mese scorso. Francesca Fioretti, nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione alha rotto il silenzio in poche occasioni. Ieri per ricordare il suo amore ha scelto di pubblicare un post con una data emblematica.«Mi è caduta addosso una tragedia, una disgrazia così grande da cambiare per sempre la mia prospettiva sulle cose. Ogni giorno penso che accanto a me Davide non ci sarà più», aveva dichiarato in un'intervista a "Vanity Fair" il marzo scorso. Le speranze non sono più le stesse, ma Francesca guarda al di là del mare e sogna l'eternità.