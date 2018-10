«La vita con Vittoria è stata dura, non le ha concesso neanche la meraviglia dei giorni insieme che Davide ed io abbiamo vissuto - ha detto Francesca Fioretti al Corriere qualche giorno fa - Io so che non devo vivere il mio dolore attraverso di lei, non devo apparire triste né disperata

.

La sua serenità dipende dalla mia. Davide, per quanto mi possa far soffrire, non deve diventare un tabù». «Nemmeno la cosa più tragica che poteva mai accadermi doveva destabilizzare lei quanto aveva annientato me... Vittoria non avrebbe mai dovuto essere la spugna delle sofferenze degli altri, e tantomeno delle mie. Io so che tutti le vogliono un bene infinito, ma non so quanti possano avere la forza di non farle leggere negli occhi la sofferenza, e per me evitare questo è fondamentale».

Sonomorì in un hotel in cui si trovava in ritiro prima della partita della sua Fiorentina (di cui era capitano) a Udine., compagna di Davide, per mesi è rimasta in silenzio, prima di romperlo domenica in un'intervista al Corriere della Sera. E ieri è arrivato anche il primo post sui social di Francesca (non postava nulla dal 18 febbraio).Il post è la, presumibilmente la sua, corredata da una poesia di Alda Merini: «Qualcuno ha fermato il mio viaggio, senza nessuna carità di suono. Ma anche distesa per terra io canto ora per te le mie canzoni d'amore».ora è il centro della sua vita, che porta avanti. «