David e Victoria Beckham, l'anniversario speciale: ecco dove

Venezia, simbolo dell'amore. Lo sanno bene David Beckham e la moglie Victoria che hanno scelto la meta italiana per festeggiare il loro 23°anniversario di matrimonio. Innamorati più che mai, così appaiono al pubblico, come se il tempo si fosse fermato. La coppia condivide su Instangram dei bellissimi scatti in compagnia della famiglia tra i canali della magica Venezia. Questa volta mancano all'appello i figli Brooklyn, Romeo e Harper, l'unica femminuccia. Presenti, invece, i genitori di David e Victoria e le sorelle della Adams. "La famiglia è preziosa" hanno scritto i Beckham sotto i loro post.

Pochi giorni fa, la Posh delle Spice Girls aveva dedicato un dolcissimo pensiero al marito sui social: "dicevano che lui non è divertente e che io non sorrido mai, dicevano che non saremmo durati e invece oggi festeggiamo 23 anni di matrimonio. David, sei il mio tutto. Ti amo da morire!!!". Anche l'ex calciatore del Manchester United ha dedicato un messaggio alla moglie, pubblicando un simpatico video che li ritraeva da giovanissimi nel corso di un'intervista: "Ti piacevano le Spice Girls prima di conoscere Victoria? No, mi piaceva Posh"

