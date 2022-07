Da Parigi con amore. E l'amore è quello tra David e Victoria Beckham che ieri, 4 luglio, hanno festeggiato il loro 23esimo anniversario di matrimonio nella città degli innamorati. Era il 1999 quando l'ex calciatore e l'ex Spice Girls pronunciavano il fatidico sì nel castello di Luttrellstown, vicino Dublino, coronando una delle storie più chiacchierate e longeve dello showbiz.

Leggi anche > Harper Beckham e le minigonne di mamma Victoria ai tempi delle Spice Girls: «Inaccettabili»

David e Victoria Beckham 23 anni d'amore: l'anniversario da sogno

La coppia, da cui sono nati quattro figli – Brooklyn Joseph nato nel 1999, Romeo James nel 2002, Cruz David nel 2005 e Harper Seven nel 2011 –, ha scelto Parigi per celebrare il lieto evento. «Festeggiamo nel nostro posto preferito un giorno speciale, baci da Parigi» ha scritto la cantante, accanto ad alcuni scatti che riprendono la Tour Eiffel. «Ogni volta che abbiamo qualcosa da festeggiare veniamo qui» ha spiegato l'ex calciatore sul suo profilo, in pantalone bianco e t-shirt gialla, dello stesso colore dell'abito della moglie.

Un palloncino a forma di cuore, una cena con vista sulla Parigi più romantica e, naturalmente, una speciale bottiglia di champagne per brindare al loro amore. David e Victoria non potrebbero essere più felici.

In queste ore la coppia ha condiviso poi una serie di foto dei primi Anni 2000 e una breve intervista rilasciata all'inizio della loro relazione. «A me piaceva Posh. 23 anni fa, oggi, Posh è diventata la signora Beckham ma per me sarà per sempre Posh. Buon anniversario, wow, 23 anni e 4 bellissimi figli. Vi amo, amo tutti voi» ha scritto David Beckham.

«Dicono che io non sia divertente, che non sorrido mai, dicevano che non sarebbe durata. Oggi festeggiamo 23 anni di matrimonio, David sei tutto per me. Ti amo tanto» è stata invece la dedica della stilista, che contro ogni previsione si è rivelata la donna della sua vita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA