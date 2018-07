David Hasselhoff, da Baywatch al matrimonio in Italia: sposerà la sua Hayley il 31 luglio

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stato uno dei protagonisti di Baywatch, nel ruolo di Mitch Buchannon, ed ora è pronto a sposarsi, per la terza volta, in: l'attore statunitense, ma di chiare origini tedesche,, ha infatti annunciato ufficialmente che convolerà acon la sua attuale compagna,, il prossimo 31 luglio.La location, da sogno, si trova in, anche se non sono stati diffusi ulteriori dettagli. La cerimonia sarà riservata a pochi intimi, i familiari e i migliori amici di David, 65 anni, ed Hayley. Ex commessa in un negozio di alta moda, la donna ha 27 anni meno del suo futuro marito ed è originaria del Galles. Lo riporta Wales Online Dopo il matrimonio, previsto tra meno di due settimane, i due voleranno alleper la luna di miele. Per David Hasselhoff si tratta del, dopo quelli con Catherine Hickland e Pamela Bach. Per sua stessa ammissione, inizialmente l'attore aveva giurato di non voler convolare a nozze con Hayley, ma evidentemente l'evolversi della relazione deve avergli fatto cambiare idea.