Ha fatto sognare generazioni di ragazze e ancora oggi, a 43 anni compiuti da poco,resta uno dei sex symbol più affascinanti al mondo. Se ne sono accorti tutti, di recente, quando ha sfilato in compagnia di sua moglie Victoria, aldel Principe Harry e Meghan Markle. Elegantissimo in abito scuro, il suo look ha attirato l’attenzione di curiosi e fotografi.E c’è qualcuno che del bellissimo ex calciatore ha notato anche un particolare sfuggito ai più: David ha un nuovo tatuaggio sulla testa, un disegno difficile da notare, visto che è nascosto tra i capelli. Il tatoo, che si trova nella parte sinistra del capo all’altezza della tempia, rappresenta il sistema solare. Un disegno recentissimo che Beckham si sarebbe fatto fare appena un mese fa. La passione di Beckham per i tatuaggi è nota tant’è che il suo corpo statuario ne è ricoperto. Numerosi i tatoo dedicati ai suoi quattro figli, ma anche alla moglie Victoria.