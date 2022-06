David Beckham e la rivelazione ai fan: «Sono tormentato da questo problema»

David Beckham, la rivelazione inaspettata ai fan su Instagram. Per l'ex calciatore inglese un problema abbastanza comune, ma fastidiosissimo.

Leggi anche > David Beckham, il regalo di nozze per il figlio Brooklyn vale 600mila euro

Come riporta anche il Sun, David Beckham ha pubblicato due storie su Instagram rivelando di essere affetto da un problema di salute abbastanza comune, ma piuttosto fastidioso. Tutto è iniziato quando l'ex calciatore di Manchester United, Real Madrid, Milan, Los Angeles Galaxy e Paris Saint-Germain ha pubblicato due foto dei suoi cani, che aveva portato a passeggio in campagna.

In mezzo ai campi, David Beckham ha scattato le due foto, rivelando su Instagram di avere un problema insopportabile: «I miei occhi oggi lacrimano incessantemente, ci sono giorni in cui questo problema mi tormenta». L'ex nazionale inglese, infatti, soffre di rinite allergica (o febbre da fieno) e lo ha rivelato per la prima volta pubblicamente. Si tratta di un disturbo molto comune, che colpisce circa un quinto della popolazione, e per cui ci sono varie cure. Ma chi ne soffre sa bene quanto possa essere fastidioso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Giugno 2022, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA