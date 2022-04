David Beckham, il regalo di nozze per il figlio Brooklyn vale 600mila euro: una Jaguar elettrica

Un sogno che si avvera. Per un padre e una madre assistere al matrimonio del figlio è sicuramente uno dei momenti più emozionanti della vita. E anche per David e Victoria Beckham l'emozione è stata ineguagliabile: il loro primogenito Brooklyn si è sposato, lo scorso 9 aprile, con Nicola Peltz a Palm Beach, in Florida, nella tenuta milionaria della famiglia Peltz. E in molti si stavano chiedendo cosa potesse essere il regalo di nozze che David Beckham ha fatto a suo figlio nel giorno più bello della sua vita. Non poteva e non doveva essere una cosa scontata, ma soprattutto non poteva valere poco e, adesso che è stato rivelato, l'ex stella del calcio ha sorpreso davvero tutti.

David Beckham ha regalato al figlio Brooklyn una Jaguar elettrica da 500mila sterline come regalo di nozze, poco meno di 600mila euro di auto. David Beckham, conosciuto per essere piuttosto tirchio, non ha badato a spese per il figlio.

La stella del calcio, ex Manchester United e Real Madrid, ha regalato agli sposi una Jaguar XK120 vintage che è stata completamente restaurata, modernizzata ed elettrificata.

L'imponente due posti, color azzurro, con tetto aperto presenta interni color crema chiaro restaurati e riciclati.

Beckham ha commissionato il veicolo su misura a Lunaz, che ha sede a Silverstone, nel Regno Unito.



David Lorenz, fondatore e CEO di Lunaz ha dichiarato: «Nel creare questa bellissima Jaguar XK140 elettrificata, siamo onorati di colmare il divario tra la vita professionale di David Beckham, che è un investitore in Lunaz, e la sua vita familiare. Questa straordinaria macchina è il regalo perfetto per suo figlio Brooklyn e la nuora, Nicola. Sotto ogni aspetto, questa straordinaria auto d'epoca elettrica di Lunaz simboleggia un futuro luminoso e positivo».

L'ex capitano dell'Inghilterra chiaramente non ha potuto resistere a un giro sul nuovo mezzo del figlio. Ed infatti i presenti alla cerimonia, hanno raccontato di aver visto arrivare David e Victoria Beckham proprio a bordo del regalo di nozze.

Suo figlio e la sua nuova moglie sono stati, poi, avvistati mentre lo guidavano in giro il giorno dopo. L'aspirante chef 23enne ha sposato la sua amata ereditiera miliardaria nella tenuta del suocero Nelson, una villa da ben 76 milioni di sterline che affaccia sull'oceano.

