David Beckham e il figlio Romeo da Ginevra a Milano: «Amo questa città»

va acol figlio Romeo e posta unscattato in: la foto, su, in appena 24 ore ha raggiunto e superato il milione di 'like'. «Amo Milano», aveva commentatoLa stessa foto è stata pubblicata anche dal figlio 16enne dell'ex calciatore inglese e di Victoria: «Grazie papà, per questa giornata così fantastica!». Oltre a visitare monumenti e a fare shopping,e il figlio Romeo si sono ovviamente anche concessi una gustosa, come documentato su Instagram Stories.si è anche congratulato con l'ex compagno di squadra al Manchester United, Phil Neville, attualmente ct della nazionale femminile inglese, per la qualificazione agli ottavi nei Mondiali in Francia.e il figlio erano giunti nel capoluogo lombardo da, dove sono anche stati ospiti dei laboratori die hanno potuto anche assemblare le parti degli orologi.è infatti testimonial della celebre marca di orologi di lusso ed ha partecipato anche a Dare to Dive, una campagna pubblicitaria che gli ha permesso l'esperienza delle immersioni con Morgan Bourc’his, il francese campione del mondo.