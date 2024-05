David Beckham compie 49 anni, la moglie Victoria lo prende per mano: «Stiamo invecchiando insieme»

di Dajana Mrruku

David Beckham ha appena compiuto 49 anni. Il campione di calcio inglese è stato sommerso di messaggi di auguri da parte di fan del mondo del calcio e non solo. David infatti, è molto amato in Inghilterra e nel mondo anche per la sua forte ironia e per l'amore che mostra ogni giorno alla sua famiglia e alla moglie Victoria in particolare.

Proprio Posh Spice ha condiviso con i suoi follower una dedica molto dolce al marito su Instagram.

La dedica di Victoria Beckham

«Buon compleanno David. Adoro il nostro invecchiamento insieme! Non sei lontano da me!! - ha scritto Victoria Beckham che solo qualche giorno fa ha compiuto 50 anni con una festa incredibile nel centro di Londra e una mini reunion delle Spice Girl - Sei il nostro tutto! Il miglior papà e marito ti vogliamo tutti tanto bene».

In attesa dei festeggiamenti dei 49 anni del campione del pallone, i fan hanno commentato il dolce post che li ritrae affiatati e innamorati come non mai, con messaggi di auguri e di buon compleanno.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA