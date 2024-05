Daniele Rugani e Michela Persico sposi, è polemica per la festa: «Musica, urla e schiamazzi fino all'alba, si vergognino»

di Cristina Siciliano

Un matrimonio «da favola» ma finito in polemica. Daniele Rugani e Michela Persico si sono sposati nella giornata di ieri 29 maggio nella chiesa di San Carlo Borromeo in centro a Torino. Il luogo è lo stesso in cui hanno battezzato il figlio nato nel 2020 e che durante la cerimonia ha portato le fedi ai genitori. Un momento di tenerezza che ha emozionato non solo gli sposi ma anche i presenti in chiesa. E dopo aver pronunciato «sì, per sempre», si potrebbe dire «tutto è bene quel che finisce bene». Peccato che il matrimonio tra il difensore della Juventus e l'influencer è riuscito a sollevare qualche polemica. Il sindaco di Montaldo Torinese, Sergio Gaiotti, ha ribadito con fermezza di non «aver chiuso occhio per colpa della musica a tutto volume e le urla».

La polemica

Un comportamento inaccettabile per Sergio Gaiotti: dopo la cerimonia, i due neo sposi hanno festeggiato fino alle primi luci dell'alba al Castello di Montaldo, scatenando così la polemica. «Non abbiamo chiuso occhio, per colpa della musica a tutto volume e le urla - ha sottolineato il sindaco all'Ansa -.

Il calciatore, all'oscuro di quello che sarebbe successo il giorno seguente, alla fine della cerimonia ha scritto anche un messaggio di ringraziamento nelle sue Instagram stories. «Sono quasi le cinque e sto per andare a dormire - ha scritto -. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso questa giornata indimenticabile. Chi c'è stato personalmente e chi anche c'è stato con un pensiero da lontano. Non dimenticherò mai questo giorno».

