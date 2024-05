Daniele Bossari, come sta dopo la malattia: «Ho scoperto il tumore grazie a un cristallo. Filippa Lagerback? È il mio diamante»

di Dajana Mrruku

Daniele Bossari ha affrontato una dura lotta contro la malattia. Il conduttore è stato ospite da Silvia Toffanin per presentare il suo nuovo libro "Cristallo", dove approfondisce la sua passione: i cristalli. Proprio questi ultimi lo hanno aiutato nel momento più brutto della sua vita, quando ha scoperto il tumore.

A Verissimo, Bossari ha raccontato come è andata.

Daniele Bossari, la scoperta del tumore

Daniele Bossari ha raccontato come sta oggi e come ha scoperto il tumore e lo strano collegamento con i cristalli: «Sono ancora in una fase di controlli, per cui ogni 6 mesi devo verificare che sia tutto ok.

L'amore per Filippa Lagerback e la figlia Stella

«Filippa è il mio diamante, la pietra più dura che c'è. Non so come fa, ma resiste a tutto», ha detto Daniele Bossari, parlando con la moglie Filippa Lagerback, da sempre sua grande sostenitrice e donna della sua vita.

Bossari ha poi raccontato che è molto geloso della figlia Stella che convive con il fidanzato Riccardo già da qualche anno a Milano. La figlia sogna di diventare regista e sta muovendo i primi passi verso questo mestiere e papà Daniele sogna per lei che possa realizzare tutti i suoi desideri.

