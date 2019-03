Daniela Martani: «Non sono più attratta dal sesso. Sono asessuale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Vi faccio una confidenza. Non so cosa mi è successo, ma io non sono più attratta dal sesso. Sono quasiNon mi interessa più”, l’ex gieffinaha annunciato di non essere più interessata al sesso: “Se il sesso è legato al sentimento, ad una relazione stabile, ok. Non sono quella che va a cercarsi la botta e via, la scopata, ecco”.Daniela ha poi spiegato meglio: “Non mi attrae l’organo genitale maschile – ha spiegato in un’intervista a “La Zanzara” su Radio24 - Non mi fa eccitare l’idea di un pisell* grosso. Mi fa più eccitare l’idea di una cena romantica, poi magari succede anche quello. Da quanto tempo non lo faccio? Da un anno circa. Se non mi masturb* nemmeno? No. Non ho mai praticato”.Vegana e animalista convinta, è molto arrabbiata per il video di Gianluca Vacchi con l’ippopotamo : “Per me è una follia assoluta. E’ un animale selvatico che non può stare nel giardino di una casa. Non è che puoi affittarti l’ippopotamo perché ti devi fare la foto da figo da mettere su Instagram. E’ una follia assoluta. Io conosco Gianluca, è uno anche molto simpatico, ma quando arriva a questi eccessi è da condannare. E’ uno annoiato e megalomane. Il punto è che l’ippopotamo non dovrebbe stare in Italia. Non è un animale nostro, autoctono. Dovrebbe stare in Africa, l’ha affittato da un circo. E’ chiaro, quindi non esiste tu faccia una cosa del genere. Questa è megalomania”.