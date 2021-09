Damiano dei Maneskin nudo su Instagram, la foto fa impazzire la fidanzata Giorgia Soleri: scatta la passione improvvisa

Damiano dei Maneskin conquista di nuovo i social. Damiano David frontman dei Maneskin, non tradisce la natura trasgressiva del suo gruppo e regala ai follower dei suoi scatti hot, molto apprezzati dai follower e commentati anche dalla fidanzata Giorgia Soleri.

Damiano dei Maneskin, con gli scatti hot conquista il social

Damiano David, dopo aver regalato live scatenati in giro per l'Europa assieme al suo gruppo musicale, i Maneskin, non dimentica i suoi fan e regala qualche scatto hot dal suo account Instagram. Il cantante infatti ha postato dal social alcuni scatti che lo vedono nudo, coperto solo da una pallone da basket: «Ball – scrive nella didascalia – is life! (La palla è vita)».

La condivisione di Damiano David naturalmente ha raccolto in poco tempo migliaia di like e ricevuto diversi commenti da parte dei fan, contenti della scelta di rinuncia all'abbigliamento fatta dal loro beniamino. Fra i tanti commenti spiccano quello della sua bellissima storica fidanzata, Giorgia Soleri che interviene con un “Improvvisamente mi piace il basket...", e quello della “collega” Victoria, consapevole degli effetti che il post avrà sul social: “Hot- sottolinea la bassista – ehehe!”

