Maneskin, Damiano e il flirt con una naufraga de L'Isola dei Famosi: l'indiscrezione

Damiano dei Maneskin ha avuto un flirt con una naufraga di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Le indiscrezioni circolano da un po' e sembra che ad aver conquistato il cuore del frontman del gruppo vincitore di Sanremo 2021 sarebbe stata la rampola Drusilla Gucci. A unirli c'è sicuramente la passione per il dark. Potrebbe, dunque, essere l'ereditiera il vecchio amore di Damiano e non Beatrice Marchetti.

Leggi anche > Isola dei famosi, Tommaso Zorzi criticato nel suo ruolo di opinionista: «Troppo impostato»

Damiano dei Maneskin e Drusilla Gucci

Non è chiaro a quando risalirebbe la relazione e nessuno ha mai ufficializzato la cosa. I diretti interessati non hanno smentito le indiscrezioni del settimanale Novella 2000, ma Ilary Blasi potrebbe presto chiedere qualche chiarimento alla protagonista di quest'avventura in Honduras.

Damiano dei Maneskin e Drusilla Gucci

Al momento entrambi sono ufficialmente single. «Ho un debole per gli uomini che svolgono lavori manuali - ha dichiarato Drusilla sull'isola - Non so perché, è un concetto che un po' che si lega alla primitività, all'uomo che deve proteggere la donna, io c'ho l'idea che se scatta l'apocalisse deve essere in grado di costruire un rifugio, cacciare e tutto questo genere di cose, un po' come un demiurgo». «Se incontro una persona al giorno? Ma no e nemmeno una a settimana. Uomini, donne o entrambi? Donne, ma ricevo molte avance da parte di maschi e non mi dà assolutamente fastidio. Non mi importa nulla nemmeno se dicono che sono gay. Però non mi dico se sono fidanzato, posso dire che vivo da solo», ha dichiarato Damiano in una recente intervista.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Aprile 2021, 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA