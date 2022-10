Damiano dei Maneskin in lacrime sul palco ricorda il nonno scomparso: «Questa è l'ultima canzone che ha sentito...» Il frontman dei Maneskin ha ricordato durante il concerto al Pepsi Center WTC in Messico il nonno morto pochi giorni fa e gli ha dedicato un momento emozionante sulle note dell'ultima hit, The Loneliest