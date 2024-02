Damiano David esce allo scoperto: baci e sguardi complici con la nuova fidanzata, chi è lei

di Alessia Di Fiore

E'ufficiale, Damiano David, il frontman dei Maneskin, sta uscendo insieme all'attrice americana Dove Cameron e i due sembrerebbero più affiatati che mai. Avvistati insieme nei mesi passati, i due non avevano ufficializzato la cosa con una vera uscita in pubblico di fronte ai media, ma adesso il momento è arrivato: sono stati infatti fotografati uno accanto all'altro sul red carpet dei pre-Grammy e la chimica è inconfutabile.

Damiano David, la nuova fidanzata

Baci appassionati e sorrisi complici li mostrano più felici che mai davanti ai flash dei fotografi che li attendevano al Beverly Hills Hotel di Los Angeles in occasione della serata Grammy Salute To Industry Icons in onore di Jon Platt tenutosi il 3 febbraio.

L'attrice, meravigliosa in un corpetto satinato rosso completato da una lunga gonna dritta di Salih Balta, il bel Damiano in un completo gessato comporto da eleganti pantaloni e un gilet coordinato con camicia bianca e cravatta nera.

Durante la scorsa settimana, i due hanno presenziato insieme ad alcuni party in occasione del fine settimana dei Grammy.

Chi è lei

Dove Olivia Cameron, classe 1996, è un'attrice e cantante statunitense. È nota per aver interpretato un doppio ruolo nei panni degli omonimi personaggi nella sitcom per ragazzi Disney Channel Liv e Maddie, per i quali ha vinto un Daytime Emmy Award come "miglior interprete nella programmazione per bambini", e per aver interpretato Mal nella serie di film Descendants.

