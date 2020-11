Damiano Carrara si fidanza: «Momenti speciali». Le fan su tutte le furie: «Colpo al cuore!»

Damiano Carrara annuncia il suo fidanzamento su Instagram e i social impazziscono. Damiano Carrara, chef di Bake Off Italia, ha postato una foto in cui compare a fianco di una misteriosa ragazza.

Su Instagram Damiano Carrara ha condiviso uno scatto in posa romantica con una ragazza, seguito dalla didascalia: “momenti speciali”. Il post, che ha superato in breve i 100mila like, ha però fatto nascere un po’ di invidia da parte della follower del noto pasticcere tv, che si sono scatenate nei commenti. Per una fan il fidanzamento è un “colpo al cuore”, altre follower hanno osservato come quest’anno, per molte ragioni, sia stato nefasto: “Ora il 2020 è definitivamente uno schifo”, seguito da: “Damiano, sei riuscito a peggiorare il 2020”.

Le proteste del pubblico femminile non si fermano e vanno da “L’unica foto alla quale non posso mettere like. Il cuore me lo impedisce”, passando per “Sto rosicando non poco” o “Non ce lo puoi dire così”. Simpatiche proteste a parte, non mancano gli auguri per la lieta notizia: “Spero che tu sia felice, perché te lo meriti @chefdamianocarrara 💙”. C'è anche poi lo “zampino” della collega Katia Follesa, con lui sul piccolo schermo: “@chefdamianocarrara ti sei dimenticato di scrivere che la foto l’ho fatta io!!!!!”

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Novembre 2020, 18:17

