Damiano Carrara, la verità su Benedetta Parodi e Fabio Caressa: «Tutto partito da una foto»

di Redazione web

Tra qualche mese, Damiano Carrara diventerà papà di una bambina per la prima volta ed è felicissimo come spesso ha raccontato sui social o in diverse interviste. Il pasticcere è anche fresco della vittoria a Pechino Express dove ha trionfato insieme al fratello più piccolo Massimiliano. Durante il reality show, Carrara si è visto costretto a eliminare la coppia de "I Caressa", formata da Fabio Caressa e dalla figlia Eleonora. Dopo l'eliminazione dei due, per settimane è circolata sul web la voce secondo cui Benedetta Parodi avrebbe "lasciato a casa" da Bake Off proprio il pasticcere che è uno dei giudici più amati dal pubblico. Ecco che cos'ha raccontato in merito Damiano Carrara nella sua recente intervista a Fanpage.

L'intervista di Damiano Carrara

Di recente, Damiano Carrara ha rilasciato un'intervista a FanPage in cui ha spiegato quello che, nelle scorse settimane, è stato soprannominato come il "Caressa Gate": «Se ho litigato con Fabio Caressa e Benedetta Parodi? È tutto inventato, una fake news.

Damiano Carrara a Bake Off

Quindi, Damiano Carrara tornerà nello studio di Bake Off Italia immerso nella natura e accanto a lui ci saranno altri illustri giudici. A Fanpage ha spiegato: «I giudici siamo io, Tommaso (Foglia, ndr) ed Ernst Knam. Iginio Massari viene solo per le prove tecniche. Lo conoscevo già, è un grande professionista, una persona simpaticissima. Mi fa piacere che faccia parte del gruppo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Giugno 2024, 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA