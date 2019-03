Dalila Di Lazzaro, una vita segnata dagli incidenti: «Ho perso mio figlio, la carriera e per una buca sono rimasta a letto per anni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vita dà e toglie. Ne sa qualcosache ha raccontato a, in diretta a "Vieni da me" i successi, gli aneddoti degni di un film, ma anche le tragedie che l'hanno segnata per sempre. Di una bellezza che ha fatto girare la testa a uomini del calibro di, ha attraversato momenti difficilissimi. Ha perso il figlio appena 22enne in un incidente stradale e a causa di una buca presa in scooter mentre viaggiava sulle strade romane ha avuto problemi di salute per anni.Quando era negliinoltre, fu invitata a una festa allee subì un incidente aereo a bordo di un jet privato. Rimase sette ore in acqua prima di essere soccorsa. Su Rai Uno ha spiegato: «Sentivo l'aereo sprofondare e da allora non ho voluto più volare. Mi avevano scelto per fare la bond girl, dovevo essere al posto di Kim Basinger, ma non riuscivo a prendere l'aereo. Un'attrice non può avere paura di prenderlo. Io avevo seminato all'estero più che in Italia, così sono rimasta qua, a nulla sono serviti anni di analisi. Da quel momento la mia carriera è finita».Infine, nel corso del momento "cassettiera" ha raccontato il dramma più doloroso e la forza che ha avuto nel rialzarsi nonostante tutto: «In un incidente ho perso mio figlio, la mia vita, e poi dopo sono stata costretta a letto per anni dopo un incidente in scooter. Quello mi ha portato a trasferirmi a Milano. Roma mi ha dato e mi ha tolto tutto, però è la vita. Bisogna accettare, capire, sorridere e dire sempre 'ti amo' a chi ci è vicino».