Cristina e Victoria, le gemelle compiono 20 anni e sfogliano l'album dei ricordi: il papà è un cantante famosissimo

Cristina e Victoria sono cresciute. Una vita passata sempre insieme, e oggi che hanno 20 anni, queste due gemelle sono più unite che mai e hanno deciso di festeggiare il compleanno condividendo con i follower l'album dei ricordi. Sempre insieme, sin da quando erano due dolcissime bambine, oggi le due gemelle sono diventate adulte ma per tutta la vita hanno convissuto con l'etichetta, forse un po' scomoda, di 'figlie di'.

Il papà di Cristina e Victoria è infatti un cantante famosissimo, in Europa come nel resto del mondo: Julio Iglesias. Il cantante spagnolo, famosissimo anche in Italia, ha infatti avuto ben otto figli da due diversi matrimoni. Dopo i tre figli avuti dalla prima moglie Isabel Preysler Arrastia (tra questi c'è anche Enrique Iglesias, figlio d'arte), Julio Iglesias ha avuto altri cinque figli dal secondo matrimonio, con l'ex modella olandese Miranda Rijnsburger, tra cui proprio le gemelle che due giorni fa hanno compiuto 20 anni.

«Vent'anni con questa meravigliosa persona, non potrei immaginare la vita senza di te. Ti amo infinitamente», scrive su Instagram Victoria alla gemella Cristina. Quest'ultima replica così: «Vent'anni con la mia migliore amica. Ti voglio bene Vic!». Nei post pubblicati sui social, le due gemelle figlie di Julio Iglesias mostrano diverse, dolcissime immagini, dai primi anni di vita fino a oggi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 22:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA