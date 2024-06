Cristina Parodi, l'orgoglio per l’elezione al parlamento Europeo del marito Giorgio Gori: «Più di 200mila preferenze»

di Dajana Mrruku

Cristina Parodi è sempre accanto al marito Giorgio Gori, soprattutto in momenti così delicati come la campagna elettorale. L'ex sindaco di Bergamo, dopo due mandati, è stato eletto alle Europee con più di 200mila preferenze alle urne. Un successo che la moglie Cristina non poteva non festeggiare. La giornalista ha condiviso una storia su Instagram in cui si congratula con Gori e sottolinea i voti: «con più di 200mila preferenze».

Il politico del Partito Democratico si conferma come uno dei volti più forti del partito. Solo pochi giorni fa, Cristina aveva condiviso l'emozione di queste elezioni così cruciali per la sua famiglia.

Le parole di Cristina Parodi

«Piccole iniezioni di amore e energia alla fine di questa lunga campagna elettorale. È incredibile come, dopo aver macinato kilometri, incontri, dibattiti, interviste e iniziative di ogni tipo, io non ti veda mai stanco ma solo felice di quello che stai facendo», ha scritto la Parodi, condividendo alcuni scatti molto dolci insieme al marito dove i due si abbracciano e si baciano, pochi giorni prima del voto alle Europee, terminato poi nel migliore dei modi.

È innamorata Cristina Parodi e, soprattutto fiera di Giorgio Gori: «A pochi giorni dalle elezioni europee riconosco quella luce negli occhi che ti accompagna in ogni nuova sfida: non esiste successo senza fatica, bisogna impegnarsi per raggiungere i risultati e credere profondamente in quello che si fa per vincere.

Un insegnamento molto importante che sarà d'ispirazione ai loro 3 figli, Benedetta (28), Alessandro (26) e Angelica (23).

