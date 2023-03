Cristina Marino, le prime storie dopo il parto: «Ci sono state più complicazioni del previsto, ma stiamo bene»

di Redazione web

Cristina Marino è da poche settimane diventata mamma del suo secondo bambino, Noè Roberto, avuto dal marito Luca Argentero. Da quel 17 febbraio, l'attrice ha pubblicato sempre più di rado sui social, tanto che i suoi fan avevano cominciato a preoccuparsi seriamente. Proprio nelle ultime storie Instagram che Cristina ha postato sul proprio profilo, ha raccontato il motivo della sua assenza.

Luca Argentero e Cristina Marino, la prima foto del figlio Roberto Noè sui social. Il dettaglio che non sfugge ai fan

Cristina Marino a casa dopo il parto, la sorpresa e il dolce gesto di Luca Argentero: «L'amore immenso»

Luca Argentero, la moglie svela i suoi problemi di salute: «Doveva essere operato». Come sta l'attore

La storia Instagram di Cristina Marino

In una delle ultime storie Instagram che Cristina Marino ha postato racconta: «Buongiorno, eccomi tornata tra voi, vi racconterò, o forse non lo farò mai, ma sono le prime storie che faccio post parto. Fisicamente ci sono state un po' più di complicazioni del previsto ma stiamo bene, sono molto felice e proprio per questo sono un po' sparita dai social perché volevo godermi questo bel momento e avevamo bisogno di rimanere tra di noi. Ci tenevo a ringraziarvi per tutto l'affetto che mi avete dimostrato».

Cristina Marino oltre ad essere una mamma molto premurosa e presente è anche una moglie molto innamorata e lo dimostrano i post che pubblica sul proprio profilo Instagram. In una delle ultime foto che l'attrice ha postato, è in compagnia del marito Luca Argentero e la didascalia recita: «Se so cos'è l'amore è grazie a te».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Marzo 2023, 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA